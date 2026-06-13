Parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı | Video
13 Haziran 2026 | 11:46
Avcılar'da rehabilitasyon merkezinine çocuğunu getiren bir kadın, giriş kapısının önünde dengesini kaybedip düştü. Parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezine çocuğunu getiren bir kadın iddiaya göre; dengesini kaybedince düştü. Kadının parmağı demir kapıya sıkıştı. Çevredekiler bir yandan kadının parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kadını parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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