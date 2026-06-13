Video Yaşam Husumetli olduğu kuzenleri tarafından böyle darbedildi | Video
Husumetli olduğu kuzenleri tarafından böyle darbedildi | Video

Husumetli olduğu kuzenleri tarafından böyle darbedildi | Video

13 Haziran 2026 | 11:20

Hatay'da husumetli olduğu kuzenleri tarafından traktörle yolu kesilen ve meydan dayağı yiyen kuyumcu Ahmet Rüşvenli'nin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Arazi anlaşmazlığından dolayı kuzenleriyle husumetli olduğunu söyleyen Rüşvenli'nin dişleri kırılarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine kesin dönüş yaparak kuyumculuk yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde aracıyla trafikte seyir halinde olan Rüşvenli'nin yolu husumetli olduğu kuzenleri tarafından traktörle kesildi. Yolu kesilen kuyumcuya, akrabaları demir sopalarla saldırarak darp ettiler. Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Akrabalarının saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı. Akrabaları tarafından 3 yıldır tehdit edildiğini ve sorunlar yaşadığını ifade eden Rüşvenli, saldırganların ceza almasını istediği söyledi.

"DEMİR SOPAYLA AĞZIMA VURDULAR, ÜÇ DİŞİM KIRILDI VE KOLUMDA MORARMALAR VAR"
Amcasının çocuklarından yaşadığı anlaşmazlık sonrası meydan dayağı yiyen ve dişleri kırılarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rüşvenli, "Ben 25 yıldır İstanbul'da yaşarken ailemizin 50 dönüm tarlasına amcamın çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim. 'Ekemezsin, burayı da terk edeceksin' diyerekten 3 yıldır bana zulüm yapıyorlar. Burada 3 yıldır beni tehdit, darp, küfür ve her türlü her şeyde bulunuyorlar. Benim o gün sanıyorum Pazar günüydü. Kız kardeşimin düğünü vardı. Ablam bana iki tane bilezik istedi. Kardeşim beğendiler ve kapora verdiler. Kaporayı siyah cüzdanıma koydum ve şoför koltuğunun arkasına koydum. Seyir halindeyken birden önümü kestiklerini de ne olduğunu da anlayamadım. Arabadan birkaç kişi indi, camı kırdılar ve kapıyı açtılar. Arka kapıyı açınca benim altınları aldılar. Almasınlar diye kendim elime aldım ama elimden çekti. Ondan sonra bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla birinin elinde demir sopa vardı. Demir sopayla ağzıma vurdular ve üç dişim kırıldı. Kolumda morarmalar var. Vücudumun birçok yeri darp ettiler, ben olayın peşindeyim. Dikkat ettiğiniz gibi gene saldırdıklarını arabadan bile aşağıya inmiyorum. Çünkü arabadan aşağıya inmek yasak. Ehliyetler alınmış durumda ve traktör kullanıyorlar. Benim cezam karşılansın, bunlar da hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşamasın. Benim 40 gram altınım ve dişlerim gitti. Bana saldıranlar akrabam olan amcamın çocuklarıydı" ifadelerini kullandı.
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