Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video
13 Haziran 2026 | 09:46
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve panik dikkat çekti.
Olumsuz bir durumun yaşanmadığı deprem anı ise çeşitli güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir bina koridoru ve konteynerde deprem anında yaşanan şiddetli sarsıntı anları yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
01:36
Ankara'da yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı | Video 13.06.2026 | 08:50
00:17
MİT’ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı | Video 13.06.2026 | 08:50
01:59
00:30
Elazığ'da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı | Video 12.06.2026 | 15:40
00:58
Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video 12.06.2026 | 14:12
00:42
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 14:12
00:26
Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video 12.06.2026 | 12:20
00:55
Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 12.06.2026 | 12:03
01:02
00:39
00:54
Küçükçekmece'de 'tombala' operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.06.2026 | 10:12
00:49
01:27
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video 12.06.2026 | 09:13
02:37
Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.06.2026 | 08:51
00:34
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 08:11
00:47
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 11.06.2026 | 23:51
00:24
00:56
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 11.06.2026 | 15:39