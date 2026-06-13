MİT’ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı | Video

13 Haziran 2026 | 08:56

Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT’in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.