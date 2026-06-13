Kapıları koçbaşlarıyla kırdılar, çatı katında uyuşturucu yakaladılar! | Video
13 Haziran 2026 | 11:23
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen helikopter destekli dev operasyonda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Özel harekat destekli ekiplerin koçbaşlarıyla kapıları kırma anları, çatıda tacir avı yapması, semaverden çıkan uyuşturucular an be an görüntülendi.
Bursa merkez ve Orhangazi ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçuna karıştıkları değerlendirilen toplam 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında ve operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain, 605 gram sentetik kannabinoid ile farklı miktarlarda eroin, ecstasy haplar ve uyuşturucu ile uyarıcı madde içeren sentetik haplar ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, uyuşturucu kullanımına yönelik cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlar da bulundu.
79 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 79'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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