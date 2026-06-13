Video Yaşam Pazarda sahte döviz ve altınlarla alışveriş yapmaya çalıştı, esnaf ve zabıtanın dikkatiyle yakalandı | Video
Pazarda sahte döviz ve altınlarla alışveriş yapmaya çalıştı, esnaf ve zabıtanın dikkatiyle yakalandı | Video

Pazarda sahte döviz ve altınlarla alışveriş yapmaya çalıştı, esnaf ve zabıtanın dikkatiyle yakalandı | Video

13 Haziran 2026 | 16:00

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte döviz ve altınlarla semt pazarında alışveriş yapmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi, esnafın dikkati sayesinde yakalanarak polise teslim edildi.

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Belek turizm merkezinde turistlerin yoğun olduğu semt pazarında üzerinde binlerce sahte euro ve dolar bulunan şüpheli O. S., " yanlış anlaşılma oldu" diye savundu.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde kurulan turizm semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki O. S. isimli şahıs pazarda çeşitli tezgâhlardan döviz karşılığında alışveriş yaptı. Bir pazarcı esnafının şüphelenmesi üzerine durum diğer esnaflara ve pazarda görevli zabıta ekiplerine bildirildi.

Esnaf ve zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 150 Amerikan Doları, 4 bin 756 Euro ve 65 adet 24 ayar yazılı gram altın ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 1 adet 100 Amerikan Doları, 1 adet 50 Amerikan Doları, 1 adet 200 Euro, 90 adet 50 Euro, 2 adet 20 Euro, 2 adet 5 Euro, 3 adet 2 Euro madeni para ve 65 adet gram altına el konuldu.

Sahte dövizle alışveriş yapılan pazarcı esnafından Hüsnü Dariga, "Bir şahıs pazardan alışveriş yapmaya geldim dedi. Üzerinde yüklü miktarda parayla geziyordu. Kendisini yakaladım zabıta ekiplerine teslim ettim. Pazarda birkaç tane esnafımızdan alışveriş yapmış üzerine para iadesi almış. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Diğer esnaf arkadaşlarımızda bu konuda tedbirli olsunlar. Hepimiz çocuklarımızın rızkı için sabahın köründe pazara gelen insanlarız. Bu tür insanlar buraya gelip kimsenin hakkını yememesi lazım. Ben gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Parayı ilk aldığında tezgah kalabalıktı ilk önce fark etmedim. Paraya dikkatli baktığımda bir sertlik vardı. Arkasından koştum ve yakaladım. Önce panik yaptı. İlk anda parayı İstanbul'dan getirdiğini, kendisinin yurt dışında yaşadığını söyledi. Sonrasında Yurt dışında yaşamadığını Antalya'da yaşadığını söyledi. Burada ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım" dedi.

Başka bir diğer pazarcı esnafı Kadir Gümüşöz ise yoğunluk sırasında kardeşinin dövizi fark etmeden aldığını belirterek, "Parayı iade edeceğim" ifadelerini kullandı.
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