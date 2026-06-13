Video Yaşam Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video
Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video

Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video

13 Haziran 2026 | 15:20

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı.

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Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden kültür park istikametine seyreden H.G. (22) idaresindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı sonra da reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı O.S. (23) hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansta müdahale edilen 2 arkadaş hastaneye gitmeyi reddetti. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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