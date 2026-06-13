Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video
13 Haziran 2026 | 15:20
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı.
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