Batman’da zehir tacirlerine darbe: Tır dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

13 Haziran 2026 | 13:45

Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda tır dorsesine gizlenmiş 2 kilo 20 gram kokain ve 11 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.