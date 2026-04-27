Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi!
27 Nisan 2026 | 11:04
Türkiye, nefesini tuttu Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelere kilitlendi. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Soruşturmayı üstlenen Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e soruşturmayla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Başsavcı Ebru Cansu, göreve geldiğinde Gülistan Doku ile ilgili 7 klasörlük bir dosya olduğunu şu an ise dosyanın 14 klasöre ulaştığını söyledi. Soruşturmanın kırılma noktasının ise Ankara'dan alınan sinyal olduğuna dikkat çekti. İşte detaylar…
