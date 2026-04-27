Kartal'daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video

27 Nisan 2026 | 11:13

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz 16 nisan günü, 59 yaşındaki Ruhan Çalu evinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki şüpheli ise olayın ardından taksiye binerek Kocaeli'ne gitti. Cinayeti gerçekleştirdiğini söyleyen Mert Deniz G., karakola giderek teslim oldu. Cinayetin halen neden işlendiği bilinmezliğini korurken, şüphelinin binadaki tüm katların kapısını tek tek çaldığı öğrenildi. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra talihsiz kadının cep telefonundan oğluyla annesiymiş izlenimi vererek konuştuğu da ortaya çıktı. Çalu'ya ait cep telefonunun şüpheli tarafından alındığı tespit edildi. Çalışmalarda Çalu'nun cep telefonu adrese yakın boş bir arazide bulundu. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, şüphelinin binaya girdiği ve ardından üzeri çıplak bir şekilde binadan koşarak çıktığı anlar kaydedildi.