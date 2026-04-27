Eskişehir'de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video

27 Nisan 2026 | 11:58

Eskişehir çevreyolunda polisin ‘dur' ikazına uymaması sonucunda lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilde 274,40 gram uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüye kural ihlallerinden dolayı 201 bin lira para cezası da kesildi.