Emekli polis bulduğu 250 bin TL'lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti | Video 27 Nisan 2026 | 10:36 Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis memuru, içerisinde yaklaşık 250 bin TL'lik döviz ile altın olan çantayı meslektaşları aracılığıyla sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevreli Mahallesi Muhat Köprüsü Piknik alanına ailesiyle birlikte giden emekli polis memuru Mehmet Darendeli, demire asılı halde bırakılmış bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden Darendeli, içerisinde 5 bin 600 dolar, bir adet bilezik, 900 TL ve 4 çocuğa ait kimlik kartlarını gördü. Bunun üzerine Darendeli, vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede çantanın, Mohammed Hammach'a ait olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen yabancı uyruklu şahıs bulunan çantasını Darendeli 'den teslim aldı. Eksiksiz bir şekilde çantasını teslim alan Hammach, teşekkür etti.



Çantanın sahibini olay yerinde bulamaması nedeniyle polis merkezine getirdiğini belirten emekli polis memuru Mehmet Darende, meslektaşlarının sahibine ulaştığını ve eksiksiz teslim ettiklerini söyledi.