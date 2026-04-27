Adana'da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: "Görüntülerdeki kişi bana benziyor" | Video 27 Nisan 2026 | 10:42 Adana'da farklı tarihlerde motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan şüphelinin, "Olay tarihlerinde belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde geldi. M.K. (26) sokakta gezdiği sırada bir apartmanın bahçesine girip buradaki motosikletin gidon kilidini kırıp sürükleyerek götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Motosikletinin çalındığını fark eden A.G.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli M.K'nin bir hafta içerisinde 4 elektrikli bisiklet çaldığını tespit etti. Saklandığı evde yakalanarak emniyete götürülen M.K.'nin, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.