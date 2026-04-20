Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video

Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | 20 Nisan 2026 | 12:12

Japonya 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Japonya Meteoroji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan deprem yerel saatle 16.53'te, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Iwate ve Hokkaido'nun bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapıldı. Yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerden ve nehir ağızlarından uzak durma çağrısı yaptı.