Sumud Aktivisti Mehmet Selim Ağman : Gemilerde inancımızı taşıyoruz | Video

18 Mayıs 2026 | 12:15

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na İsrail askerleri saldırdı. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 gemi ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filodaki Sadabad adlı gemiye İsrail askerleri müdahale etti. İki savaş gemisinin uluslararası sulardaki gemiye yaklaşarak gemiye çıktığı kaydedildi. Küresel Sumud Filosu ile Gazzeye ulaşmaya çalışan Sumud Aktivisti Mehmet Selim Ağman. A Haber canlı yayınında yaşananları aktardı...