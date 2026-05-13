SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump 8,5 yıl sonra Çin'de! İran krizi Çin'de mi çözülecek? | Video

13 Mayıs 2026 | 15:44

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'e yapacağı resmi ziyaret için ülkeye ulaştı. Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran savaşı, Tayvan gerilimi, ticaret krizleri ve yapay zeka rekabetinin gölgesinde Pekin'de kritik zirvede karşı karşıya geliyor. Dünyanın kilitlendiği görüşmede Trump'ın İran konusunda Çin'den destek istemesi beklenirken, Şi Cinping'in ise Tayvan, teknoloji yaptırımları ve ticaret kısıtlamaları konusunda Washington'dan taviz talep edeceği konuşuluyor.