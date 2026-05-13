SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump 8,5 yıl sonra Çin'de! İran krizi Çin'de mi çözülecek? | Video
13 Mayıs 2026 | 15:44
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'e yapacağı resmi ziyaret için ülkeye ulaştı. Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran savaşı, Tayvan gerilimi, ticaret krizleri ve yapay zeka rekabetinin gölgesinde Pekin'de kritik zirvede karşı karşıya geliyor. Dünyanın kilitlendiği görüşmede Trump'ın İran konusunda Çin'den destek istemesi beklenirken, Şi Cinping'in ise Tayvan, teknoloji yaptırımları ve ticaret kısıtlamaları konusunda Washington'dan taviz talep edeceği konuşuluyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:57
14:57
02:24
Meksika’daki alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı | Video 08.05.2026 | 08:22
01:17
İsrail’den Lübnan’ın güneyine yoğun hava saldırısı: 3 ölü | Video 07.05.2026 | 12:16
00:17
Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu: 5 ölü | Video 05.05.2026 | 15:28
00:51
01:07
00:52
Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 ölü, 61 yaralı | Video 05.05.2026 | 08:38
06:49
Son dakika | İran: ABD savaş gemisi iki füze ile vuruldu | Video 04.05.2026 | 13:22
00:19
00:50
Sudan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 14 ölü, 16 yaralı | Video 01.05.2026 | 11:52
05:23
00:50
Güney Kore'de apartman yangını: 2 ölü, 6 yaralı | Video 30.04.2026 | 15:36
28:35
Son dakika | Sumud Filosu aktivistleri canlı yayında | Video 30.04.2026 | 08:22
00:41
Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısı kamerada | Video 30.04.2026 | 08:17
10:44
Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den yasadışı müdahale | Video 30.04.2026 | 07:50
01:00
Meksika'da kartelin lider kadrosundan Flores Silva yakalandı | Video 28.04.2026 | 15:04
01:17
İspanya'da depo yangınında ateş hortumu çıktı | Video 28.04.2026 | 14:16
04:47
04:37
Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 28.04.2026 | 11:10