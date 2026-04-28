Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı

28 Nisan 2026 | 11:17

Endonezya'da şehirlerarası yolcu treninin banliyö trenine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Bekasi şehrinde şehirlerarası Argo Bromo Anggrek treni, yerel saatle 20.50 civarında Bekasi Timur İstasyonu'ndaki Jakarta-Bekasi banliyö treninin arka vagonuna çarptı. Banliyö treninde çok sayıda yolcu sıkışarak mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler banliyö treninde sıkılan yolculara saatler süren çalışmaların ardından ulaşabildi. Devlete ait KAI demiryolu şirketi, feci kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin de yaralandığını ifade etti. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, sabah saatlerinde hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Subianto, olayın hızlı bir şekilde soruşturulacağı sözü verdi.

Argo Bromo Anggrek trenindeki 240 yolcunun tamamının güvende olduğunu bildirdi.
Endonezya’da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 04:37
Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 28.04.2026 | 11:10
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 05:19
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 27.04.2026 | 10:36
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:41
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 27.04.2026 | 08:19
ABD Başkanı Trump’ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 00:14
ABD Başkanı Trump'ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 26.04.2026 | 07:55
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 03:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 26.04.2026 | 07:50
Guatemala’da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 01:45
Guatemala'da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 23.04.2026 | 14:27
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 02:19
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 23.04.2026 | 09:21
Uydu görüntüleri, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 00:31
Uydu görüntüleri, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 22.04.2026 | 15:39
Japonya’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 00:40
Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 20.04.2026 | 12:10
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 00:35
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 20.04.2026 | 08:00
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 00:08
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 20.04.2026 | 07:47
Çin’den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 04:04
Çin'den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 19.04.2026 | 15:59
Endonezya’da helikopter düştü: 8 ölü | Video 02:10
Endonezya'da helikopter düştü: 8 ölü | Video 17.04.2026 | 10:55
Rusya, gece boyu Ukrayna’yı vurdu: 1’i çocuk 17 ölü | Video 02:51
Rusya, gece boyu Ukrayna'yı vurdu: 1'i çocuk 17 ölü | Video 16.04.2026 | 12:13
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:19
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 14.04.2026 | 08:26
Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein hakkında ilk kez konuştu | Video 03:56
Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein hakkında ilk kez konuştu | Video 10.04.2026 | 11:27
Meksika’daki petrol rafinerisinde yangın | Video 02:17
Meksika’daki petrol rafinerisinde yangın | Video 10.04.2026 | 08:23
Filipinler’deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 01:43
Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 09.04.2026 | 10:00
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 31:54
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 08.04.2026 | 16:09
Panama’daki köprüde yangın paniği: En az 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:31
Panama’daki köprüde yangın paniği: En az 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.04.2026 | 09:18

