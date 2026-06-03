Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video

03 Haziran 2026 | 12:30

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir pansiyon çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bazı misafirler, alevlerden ve yoğun dumandan kaçmak için camdan atladı.