Video Dünya Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü | Video
Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü | Video

Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü | Video

30 Haziran 2026 10:12

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro, Zaporijya, Harkov ve Sumy kentlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı, altyapıda hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rus güçleri dünden bu yana Ukrayna'nın üç büyük kentine saldırılar düzenledi. Dnipro kentide düzenlenen füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Dnipro Bölge Valisi Oleksandr Ganzha, saldırıda bir işletmenin, bir okulun, konutların ve araçların hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya altyapıyı hedef alarak Dnipro'ya bir füze saldırısı düzenledi. Avrupa'nın kendi balistik füze savunmasını, yani kendi sistemlerini ve füzelerini geliştirme konusunda mümkün olduğunca aktif olması hayati önem taşıyor" dedi.

Tüm saldırılara karşılık verileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu yapıyoruz çünkü her şeyden önce bunun Rus devlet sistemini ve Rusya'nın savaşı uzatma kapasitesini etkilemesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Rus ordusu, Zaporijya kentini de insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Minibüsün hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde ise planör bomba saldırısı düzenledi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda bir tramvayın ve 15'ten fazla aracın hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, "Düşman Sumy'nin altyapısını hedef aldı. Saldırı sonucunda birden fazla isabet kaydedilen kentin altyapı tesislerinde hasar meydana geldi. DSNS ekipleri, çıkan yangınları hızla müdahale etti ve bölgelerde incelemelerde bulundu" denildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’dan Ukrayna’nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü | Video 00:44
Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü | Video 30.06.2026 | 10:10
ABD ordusu, İran’a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı 00:38
ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı 28.06.2026 | 10:08
Venezuela’daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı | Video 00:40
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: "Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı" | Video 25.06.2026 | 09:45
Venezuela’da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video 09:28
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video 25.06.2026 | 08:40
ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: ’Bölgesel ateşkes istiyoruz’ 02:34
ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: 'Bölgesel ateşkes istiyoruz' 22.06.2026 | 14:22
İsviçre’deki ABD-İran görüşmelerinden kritik mesajlar: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! 11:01
İsviçre’deki ABD-İran görüşmelerinden kritik mesajlar: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! 21.06.2026 | 16:10
Görenlerin midesi bulanıyor ama zenginler servet ödüyor: İşte dünyanın en tuhaf lezzeti! 00:13
Görenlerin midesi bulanıyor ama zenginler servet ödüyor: İşte dünyanın en tuhaf lezzeti! 18.06.2026 | 14:07
Trump, İran anlaşmasını imzaladı! Beyaz Saray o anın görüntülerini yayınladı | Video 01:09
Trump, İran anlaşmasını imzaladı! Beyaz Saray o anın görüntülerini yayınladı | Video 18.06.2026 | 10:42
ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05:11
ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.06.2026 | 08:31
Pakistan’da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 00:25
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 10.06.2026 | 15:41
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 00:46
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 09.06.2026 | 15:20
Filipinler’de 7.8 büyüklüğünde deprem! 00:54
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem! 08.06.2026 | 09:07
İsrail, Gazze’de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 03:13
İsrail, Gazze'de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:29
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 00:12
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 04.06.2026 | 08:51
Hindistan’da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 02:45
Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 03.06.2026 | 12:27
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 03.06.2026 | 10:49
Pakistan’ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
Rusya’dan Ukrayna geneline füze ve İHA’lı saldırı: 13 ölü | Video 05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
Milyarder Jeff Bezos’un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 04:47
Milyarder Jeff Bezos'un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 29.05.2026 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA