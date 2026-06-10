Video Dünya Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı

Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı

10 Haziran 2026 15:44

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 00:25
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 10.06.2026 | 15:41
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 00:46
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 09.06.2026 | 15:20
Filipinler’de 7.8 büyüklüğünde deprem! 00:54
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem! 08.06.2026 | 09:07
İsrail, Gazze’de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 03:13
İsrail, Gazze'de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:29
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 00:12
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 04.06.2026 | 08:51
Hindistan’da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 02:45
Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 03.06.2026 | 12:27
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 03.06.2026 | 10:49
Pakistan’ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
Rusya’dan Ukrayna geneline füze ve İHA’lı saldırı: 13 ölü | Video 05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
Milyarder Jeff Bezos’un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 04:47
Milyarder Jeff Bezos'un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 29.05.2026 | 10:22
İsrail, Lübnan’ı vurdu: 31 ölü | Video 04:24
İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü | Video 27.05.2026 | 13:49
Güney Kore’de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 00:14
Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.05.2026 | 14:58
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan A Haber’e özel röportaj: İsrail gibi çocuk öldüren bir devletle muhatap olmam 12:50
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan A Haber’e özel röportaj: İsrail gibi çocuk öldüren bir devletle muhatap olmam 25.05.2026 | 16:42
Küresel Sumud Filosu’nda saldırıya uğrayan aktivistlerden 9’u daha taburcu edildi 02:56
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayan aktivistlerden 9'u daha taburcu edildi 25.05.2026 | 14:25
Macaristan’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 00:15
Macaristan’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 22.05.2026 | 13:34
Fas’ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü | Video 01:59
Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü | Video 21.05.2026 | 15:20
Katil İsrail’den Sumud aktivistlerine ters kelepçeyle işkence: Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir barbarlık sınırlarını aştı! | Video 01:21
Katil İsrail’den Sumud aktivistlerine ters kelepçeyle işkence: Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir barbarlık sınırlarını aştı! | Video 20.05.2026 | 15:25
San Diego’daki İslam Merkezi saldırısında görüntüler ortaya çıktı: Silahlarla binaya girerek böyle ateş açtılar! | Video 01:00
San Diego’daki İslam Merkezi saldırısında görüntüler ortaya çıktı: Silahlarla binaya girerek böyle ateş açtılar! | Video 20.05.2026 | 11:12
San Diego kentindeki İslam Merkezi’ne silahlı saldırı! | Video 00:51
San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne silahlı saldırı! | Video 20.05.2026 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA