İsviçre’deki ABD-İran görüşmelerinden kritik mesajlar: Müzakerelerde ilerleme kaydettik!
21 Haziran 2026 16:14
İsviçre’deki kritik görüşmelerden umut veren mesajlar geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile “büyük ilerleme” sağlandığını açıklarken Trump’ın hedefinin Orta Doğu genelinde kalıcı ateşkes ve yeni bir diplomatik dönem olduğunu söyledi.
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