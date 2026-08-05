İsrail'de Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirmek için hendeklerin kazıldığı görüntülendi | Video
05 Ağustos 2026 13:02
İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi'nin çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendeklerin kazıldığı görüntülendi.
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