İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video
09 Haziran 2026 15:24
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 09.06.2026 | 15:20
00:54
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem! 08.06.2026 | 09:07
03:13
İsrail, Gazze'de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:29
00:12
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 04.06.2026 | 08:51
02:45
Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 03.06.2026 | 12:27
00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 03.06.2026 | 10:49
02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
04:47
04:24
İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü | Video 27.05.2026 | 13:49
00:14
Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.05.2026 | 14:58
12:50
02:56
00:15
Macaristan’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 22.05.2026 | 13:34
01:59
Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü | Video 21.05.2026 | 15:20
01:21
01:00
00:51
San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne silahlı saldırı! | Video 20.05.2026 | 10:08
02:19
SON DAKİKA: İsrail, Sumud Filosu'na bir kez daha saldırdı! | Video 19.05.2026 | 15:10