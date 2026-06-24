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Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı | Video

24 Haziran 2026 15:59

Sanatçı Soner Arıca ile Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Altun Arıca (95), dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sanat, sinema ve spor dünyasına önemli isimler kazandıran köklü bir ailenin büyüğü olan Altun Arıca'nın vefatı, Fatsa'da ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı günde sanatçı Soner Arıca ve aile fertleri taziyeleri kabul ederken, yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altun Arıca'nın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Soner Arıca, aile yakınları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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