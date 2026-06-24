Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı | Video
24 Haziran 2026 15:59
Sanatçı Soner Arıca ile Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Soner Arıca, aile yakınları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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