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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL’lik o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL’lik o soru!

28 Haziran 2026 23:21

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı Özgür Altınok, 1 milyon TL’lik o soruyu açtırarak yarışmaya damga vurdu. İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

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