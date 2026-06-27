MİT tespit etti, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı | Video
27 Haziran 2026 16:56
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
Merkez Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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