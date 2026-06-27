Ceylanpınar'da kamyonet devrildi: 2 yaralı | Video 27 Haziran 2026 15:10 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ile araçta yolcu olarak bulunan Resul A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.