Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video
27 Haziran 2026 09:03
Karabük’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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