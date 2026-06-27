Video Yaşam Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video

Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video

27 Haziran 2026 09:03

Karabük’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak 100. Yıl Mahallesi'ne dönüş yapan Mısır uyruklu Samir Mujadadi (19) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 36,5 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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