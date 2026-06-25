Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
25 Haziran 2026 23:25
Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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