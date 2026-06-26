Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video
26 Haziran 2026 15:25
Adana'da park halindeki bir otomobilden yükselen dumanların ardından çıkan yangında araçta peş peşe patlamalar meydana geldi. Bir vatandaşın yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
00:29
05:42
03:49
01:39
00:17
00:48
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 09:01
01:09
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 26.06.2026 | 08:57
01:55
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 26.06.2026 | 08:51
00:53
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 26.06.2026 | 08:43
02:16
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 25.06.2026 | 23:22
03:58
06:21
04:45
03:58
01:22
00:16
Otobanda kaza: O anları kaydeden araç ise kıl payıyla kurtuldu | Video 25.06.2026 | 15:26
02:06
07:12