Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video

26 Haziran 2026 15:25

Adana'da park halindeki bir otomobilden yükselen dumanların ardından çıkan yangında araçta peş peşe patlamalar meydana geldi. Bir vatandaşın yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.