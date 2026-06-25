Video Yaşam Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri hayrete düşürdü: "Ben senin hizmetçin miyim?" | Video
Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri hayrete düşürdü:

Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri hayrete düşürdü: "Ben senin hizmetçin miyim?" | Video

25 Haziran 2026 15:52

Hatay’da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek istediği esnada engelli rampasını açmayan ve ardından tartışma yaşayan otobüs şoförünün telefonla görüntü çeken engelli vatandaşa tepki göstererek " İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine olaya müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen tekerlekli sandalyeli vatandaş, engelli rampasının açılmasını talep etti. Otobüs şoförünün tek başına binemeyeceğini söylemesi üzerine engelli vatandaş ve otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede çevrede bulunan başka şoförlerin de dahil olduğu tartışma da otobüs şoförü, "Niye afra tavra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim, Ya niye çekiyorsun, ne telefon çekmesi. Kimse gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Otobüse alınmayan ve yaşadıklarını cep telefonuyla çeken engelli vatandaş görüntülerde; "Şuan bir engelliye rampayı açmıyorsun, açmam diyorsun. Üsten üsten konuşuyorsun, plakanı alıyorum senin. Rampayı açmaya mecbursun. Telefon çekiyor. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Biz bu halkın hizmetkarıyız. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür diliyorum. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok" ifadelerini kullandı.
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