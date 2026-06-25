Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri hayrete düşürdü: "Ben senin hizmetçin miyim?" | Video
25 Haziran 2026 15:52
Hatay’da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek istediği esnada engelli rampasını açmayan ve ardından tartışma yaşayan otobüs şoförünün telefonla görüntü çeken engelli vatandaşa tepki göstererek " İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine olaya müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Yaşananların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Biz bu halkın hizmetkarıyız. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür diliyorum. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok" ifadelerini kullandı.
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