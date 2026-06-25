Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri hayrete düşürdü: "Ben senin hizmetçin miyim?" | Video

25 Haziran 2026 15:52

Hatay’da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek istediği esnada engelli rampasını açmayan ve ardından tartışma yaşayan otobüs şoförünün telefonla görüntü çeken engelli vatandaşa tepki göstererek " İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine olaya müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.