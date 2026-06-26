Video Yaşam Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video
Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video

Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video

26 Haziran 2026 10:54

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde pazarlarda pide satışı yapan Recep Uysal, satış yaptığı sırada eski eşinin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

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Boşanma sürecinin ardından yaşandığını öne sürdüğü saldırıda yaralanan Uysal'ın burnuna dikiş atıldığı öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi. Saldırı anı ise o esnada bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan Recep Uysal tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de pazarlarda ve sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal, her zamanki gibi satış yaptığı sırada iki kişinin yanına gelerek ürün almak istediğini söyledi. Aracını müşterilerin bulunduğu noktaya doğru yönlendirdiği sırada saldırıya uğrayan şahsın olay anında yanında 11 yaşındaki oğlu da vardı. Saldırı anı o esnada bir sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Uysal'ın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SİLAHTA ÇEKTİLER"
Saldırı sırasında sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını belirten Recep Uysal, "Her zamanki gibi satış yapıyordum. İki müşteri çağırdı, ürün almak istediklerini söylediler. Aracı gölge bir noktaya çekerken saldırmaya başladılar. Arkadan gelenleri görünce işin farklı olduğunu anladım ama artık geç kalmıştım. Yanımda 11 yaşındaki oğlum vardı. Önce onu korumaya çalıştık. Daha sonra üzerime saldırdılar. Tekme, tokat ve çeşitli cisimlerle vurdular. O sırada canlı yayındaydım. Kamerayı görünce paniklediler ve telefonu yere attılar" dedi.

Kendisine saldıran kişilerin eski eşinin akrabaları olduğunu iddia eden Uysal, olay sırasında silah da gösterildiğini öne sürerek, "Eski eşimin akrabalarıydı. Olay sırasında silah da çekildi. Daha önce de yaşadığım sorunlarla ilgili karakola giderek suç duyurusunda bulunmuştum. Yaşadığım her şeyi resmi mercilere bildirdim" diye konuştu.

Çevredeki esnafın müdahalesiyle saldırganların olay yerinden kaçtığını söyleyen Uysal, "Sesleri duyan esnaflar gelince olay yerinden uzaklaştılar. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Yarın da pazarda olacağım. Yaşadıklarıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 yıllık evliliğinin sona erdiğini belirten ve dört çocuk babası olduğunu söyleyen Uysal, yaşadığı süreç nedeniyle mağdur olduğunu öne sürerek yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

Öte yandan olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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