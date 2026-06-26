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Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video

Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video

26 Haziran 2026 09:06

Kadıköy'de bir kafeye gelen kişi, çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kafe çalışanı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Ö.F.K.(24) bilinmeyen bir nedenle kafede çalışan B.Y.(21)'yi tekme ve yumruklar atarak darbetti. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI KAMERADA

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kafe çalışanını darbetmesi ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.F.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yarın 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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