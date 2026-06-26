Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video

26 Haziran 2026 11:38

Mizah ve sanat adı altında toplumsal hassasiyetleri ve milli değerleri hedef alan skandallara bir yenisi daha eklendi. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın Tunceli’de Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" adlı sözde gösteri, bir nefret şovuna dönüştü. Rezil gösteride; devletin zirvesinden gazi Meclis'e, kutsal değerlerden milli basına kadar birçok milli ve manevi değer hedef alındı.