Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı!

18 Ağustos 2026 19:53

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanarak ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.