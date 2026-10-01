Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını savunamadı! VIP Yakup tek tek anlattı | Video
01 Ekim 2026 10:45
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında VIP Yakup olarak bilinen Yakup Öner'in anlattıkları kirli rüşvet ağını gün yüzüne çıkardı. İmamoğlu'nun 12 yıllık teknik danışmanlığını yapan tutuksuz sanık harita mühendisi Yakup Öner, Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen milyonlarca dolarlık rüşvet tarifesini açıkladı.
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