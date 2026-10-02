İki farklı görüntü, benzer hareket! Başkan Erdoğan konuşurken Yeni Partililer'in salonu terk etmesi akıllara İsrail Heyeti'ni getirdi | Video

02 Ekim 2026 13:22

Yeni yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihi anlara sahne olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul hitabı öncesinde Özgür Özel ve ekibinin sergilediği tavır büyük tepki çekti. Başkan Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayan ve hitap başlamadan hemen önce salonu terk eden Yeni Parti yönetiminin bu hamlesi, 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail temsilcisinin sergilediği salon terkini akıllara getirdi.