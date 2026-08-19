Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor | Video

19 Ağustos 2026 09:15

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması sürerken ölümü şüpheli bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa gelirken fethi kabir işlemine de başlandı. İşte detaylar…