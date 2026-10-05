Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor | Video
05 Ekim 2026 09:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı.
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