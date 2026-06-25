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Otobanda kaza: O anları kaydeden araç ise kıl payıyla kurtuldu | Video

Otobanda kaza: O anları kaydeden araç ise kıl payıyla kurtuldu | Video

25 Haziran 2026 15:33

Bursa otobanında yaşanan bir anlık duraksama, kazaya neden oldu. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar amatör kamera tarafından kaydedilirken, bir sürücü ise son anda yaptığı manevrayla kazaya karışmaktan kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa otobanında seyir halinde olan araçların yavaşlamasıyla birlikte trafik kısa süreli duraksadı. Bu sırada arkadan gelen bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken, zincirleme kaza tehlikesi yaşandı. Dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması nedeniyle meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay anı, seyir halinde olan araçta bulunan yolcunun amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe fren yaptığı, bir sürücünün ise son anda direksiyon hakimiyetini koruyarak kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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