Şener Üşümezsoy, Venezuela'daki 39 saniyelik faciayı değerlendirdi: Dikkat çeken Marmara depremi yorumu! | Video

25 Haziran 2026 10:46

Venezuela, 39 saniye arayla yaşanan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle yıkıldı. Başkent Arakas dahil pek çok şehirde binalar yıkılırken 32 kişinin hayatını kaybettiği 700 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise depremi A Haber ekranlarında yorumladı. Depremin, 1999’da yaşanan Marmara Depremi ile benzer özellik gösterdiğini açıkladı. İşte detaylar…