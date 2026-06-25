Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video
25 Haziran 2026 12:01
Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı iddiası ile yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, 22 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir merkezli eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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