Video Yaşam Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video
Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video

Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video

25 Haziran 2026 12:01

Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı iddiası ile yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında planlı bir çalışma yürütülmüş, yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların yasa dışı bahis oynama ve oynatma ile suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilmişti. Siber polisi tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden dönen para trafiği de deşifre edilirken, hesaplarda toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, 22 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir merkezli eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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