Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video

25 Haziran 2026 12:01

Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı iddiası ile yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.