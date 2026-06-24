İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada

24 Haziran 2026 20:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki şeridin arasında seyreden motosikletin, aynı yönde seyreden bir otomobile ardından başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.