İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada
24 Haziran 2026 20:26
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki şeridin arasında seyreden motosikletin, aynı yönde seyreden bir otomobile ardından başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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