Çaycuma’da 4 katlı binanın çatısında yangın | Video
25 Haziran 2026 08:57
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerin de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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