Çaycuma’da 4 katlı binanın çatısında yangın | Video

25 Haziran 2026 08:57

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerin de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.