İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 10 bini aşkın eser ve sikke ele geçirildi | Video
24 Haziran 2026 13:53
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10 bin 185 tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde eserlerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı Cihan Devleti dönemerine ait olduğu değerlendirildi. Eserlerin arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eser gruplarından oluştuğu belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu tespit edildi. Eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve miktarı dikkate alındığında operasyonun, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihindeki en nitelikli tarihi eser yakalamalarından biri olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
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