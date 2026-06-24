İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 10 bini aşkın eser ve sikke ele geçirildi | Video

24 Haziran 2026 13:53

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10 bin 185 tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.