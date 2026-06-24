Video Yaşam Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video
Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video

Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video

24 Haziran 2026 10:03

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir servis şoförü ile bir vatandaş arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada silah ve sopa kullanıldı.

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Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana gelen olayda kadına laf atma iddiasıyla bir servis şoförü ile bir kişi arasında kavga çıktı. Servis şoförü sopa ile diğer vatandaş ise tabanca ile saldırdı. Birbirine öldüresiye saldıran iki kişiyi vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Elindeki tabancayı defalarca ateşleyen vatandaşa servis şoförü sopa ile vurdu. Tabancanın muhtemelen kuru sıkı olduğu öğrenildi. Olayda iki kişi yaralandı.

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