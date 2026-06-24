Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video

24 Haziran 2026 10:03

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir servis şoförü ile bir vatandaş arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada silah ve sopa kullanıldı.