Video Yaşam Eliyle yakaladığı yılan pantolonunu ısırdı: O anlar kamerada
Eliyle yakaladığı yılan pantolonunu ısırdı: O anlar kamerada

Eliyle yakaladığı yılan pantolonunu ısırdı: O anlar kamerada

24 Haziran 2026 11:06

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, bahçe duvarında saklanan karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından yakaladı. Yılanı aparat kullanmadan yakalayan Başer'in bu sırada yılan tarafından bacağından ısırıldığı anlar kameraya yansıdı.

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Payas ilçesi merkezinde bir evin bahçesine giren karayılan, bahçe duvarındaki deliğe kaçtı. Duvardaki deliğe giren karayılanı gören ev sahibi, durumu itfaiyeye ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Kemal Başer, yılanın saklandığı duvarı balyozla kırdı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından aparatsız yakaladığı karayılan, Başer'i sağ bacağından ısırdı. Başer'in balyozla duvarı kırıp karayılanı yakaladığı ve karayılan tarafından ısırıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

"BU ZATEN İNSANI GÖRÜNCE KORKUP KAÇAN BİR YILANDIR"
Yakaladığı karayılanın bacağını ısırmasından korkmayan Başer, "Karayılan, kemirgenleri avlayan en iyi yılandır. Ovadaki büyük ve küçük farelerin hepsini yerler. Bununla beraber diğer bütün yılanları avlayabilen bir yılandır ve engerek avlar. Kendi türünü de avlar. Büyük bir karayılan küçük karayılanı yer ve bu açıdan yamyamdır. Bahçe sahiplerinin, evlerinin çevresinde görenlerin korkmaması lazım. Çünkü bu zaten insanı görünce korkup kaçan bir yılandır. Hadi bakayım sevgili karayılan, elimi de bırakırsa ama daha çok sıkıyor. Gitmek istemiyor musun, herhalde gitmek istemiyor. Zaten serbest bıraktığımda kendi kuyruğunu anında bırakıp basıp gidecek" dedi.

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