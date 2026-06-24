Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video
24 Haziran 2026 10:53
Hatay’da polis ekipleri tarafından kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi.
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