Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video 24 Haziran 2026 10:53 Hatay’da polis ekipleri tarafından kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında Reyhanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kayıt dışıdışı olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Yapılan aramada; 1 adet 3D Yazıcı ve yazıcı reçinesi, 1 adet kül ocak ve 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru,1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör (Çene hareketlerini taklit eden alet), 2 adet mufla ve 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet Protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.E. ile A.E. yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli işlem yapıldı.