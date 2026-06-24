Video Yaşam Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video
Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video

Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video

24 Haziran 2026 10:53

Hatay’da polis ekipleri tarafından kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında Reyhanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kayıt dışıdışı olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Yapılan aramada; 1 adet 3D Yazıcı ve yazıcı reçinesi, 1 adet kül ocak ve 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru,1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör (Çene hareketlerini taklit eden alet), 2 adet mufla ve 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet Protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.E. ile A.E. yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli işlem yapıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Sürücü 82 bin 719 TL ceza yedi | Video 00:58
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Sürücü 82 bin 719 TL ceza yedi | Video 24.06.2026 | 10:48
Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:54
Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.06.2026 | 10:32
Esnaf, yedinci kattan düşen kediyi şemsiye açıp kurtardı | Video 05:22
Esnaf, yedinci kattan düşen kediyi şemsiye açıp kurtardı | Video 24.06.2026 | 10:23
Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video 01:57
Başkentte kan donduran kavga kamerada: Sopa ve silahla birbirlerine girdiler! | Video 24.06.2026 | 09:55
Kaporta ustası tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada 01:52
Kaporta ustası tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada 24.06.2026 | 09:12
Nişan kutlamasında korkunç anlar: Havai fişek kalabalığın üzerine patladı! | Video 00:37
Nişan kutlamasında korkunç anlar: Havai fişek kalabalığın üzerine patladı! | Video 24.06.2026 | 09:04
İstanbul merkezli 6 ilde ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon: 19 gözaltı | Video 00:32
İstanbul merkezli 6 ilde ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon: 19 gözaltı | Video 24.06.2026 | 08:35
Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video 02:08
Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video 24.06.2026 | 08:19
Rize’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, kaza yeri böyle görüntülendi | Video 03:21
Rize’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, kaza yeri böyle görüntülendi | Video 24.06.2026 | 08:19
Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı 01:12
Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı 23.06.2026 | 23:16
Yatağan’da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı 01:32
Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı 23.06.2026 | 22:41
Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video 00:16
Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video 23.06.2026 | 16:59
Büyükçekmece’de itfaiye aracı devrildi | Video 01:08
Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video 23.06.2026 | 16:14
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 kişi şehit oldu | Video 01:46
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 kişi şehit oldu | Video 23.06.2026 | 16:14
Antalya’da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video 07:59
Antalya'da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video 23.06.2026 | 16:10
Çocuklarını okuldan almak için yola çıkan anne, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti | Video 01:53
Çocuklarını okuldan almak için yola çıkan anne, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti | Video 23.06.2026 | 15:59
Camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu: Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada! 01:09
Camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu: Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada! 23.06.2026 | 15:18
Maske ve eldivenle bekledi... Boşanma aşamasındaki eşinin yolunu kesip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet! | Video 03:09
Maske ve eldivenle bekledi... Boşanma aşamasındaki eşinin yolunu kesip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet! | Video 23.06.2026 | 15:13
Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı | Video 03:02
Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı | Video 23.06.2026 | 14:48
Sultangazi’de metruk fabrikada yangın | Video 01:25
Sultangazi'de metruk fabrikada yangın | Video 23.06.2026 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA