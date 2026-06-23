Video Yaşam Camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu: Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada!
Camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu: Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada!

Camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu: Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada!

23 Haziran 2026 15:22

Zonguldak'ta üç aracın karıştığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Araçlardan biri cami bahçesinde dururken camiden çıkan bazı vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı.

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Kent merkezinde Uzun Mehmet Camii önündeki ana yolda dün meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kontrolden çıkan otomobillerin savrulduğu kazada, şans eseri can kaybı yaşanmazken, camiden çıkıp yola ilerleyen vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı.

Aracın adeta bir ok gibi üzerlerine doğru fırladığını gören cemaat, can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve panik yaşadığı o dehşet anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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