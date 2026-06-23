AVM’de kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, sözde denetim yapan 6 şüpheli Ankara’da yakalandı | Video
23 Haziran 2026 11:39
Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) bazı iş yerlerine kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şahıs ve beraberindeki 5 kişi Ankara’da yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak çeşitli iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. ve beraberindeki E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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